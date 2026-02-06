Sinop'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sinop'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Sinop\'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
06.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Sinop'ta anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla Sinop'ta anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa Vali Vekili Abdullah Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları bir kez daha vurgulandı.

Anma programında yapılan konuşmalarda, 6 Şubat depremlerinin milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığına dikkat çekilerek, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine değinildi.

Öte yandan aynı gün, ülke genelindeki tüm okullarda ilk ders saatinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak deprem şehitlerinin aziz hatıraları anıldı. Etkinliklerle, millet olmanın ortak hafızası ve sorumluluğunun gelecek nesillere aktarılması amaçlandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:14:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.