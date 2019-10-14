Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 9 ayda 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildi
Son Dakika Güncel Sinop'ta 9 ayda 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildi

Sinop'ta 9 ayda 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildi

57 dakika önce

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Asaf Çalışır, kentte 9 aylık dönemde 2 bin 658 kişinin daimi işe yerleştirildiğini söyledi.

Sinop'ta 9 ayda 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildi, System.String[]

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Asaf Çalışır, kentte 9 aylık dönemde 2 bin 658 kişinin daimi işe yerleştirildiğini söyledi.

Çalışır, yaptığı açıklamada, kuruma 13 bin 389 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu, bin 111'i kadın olmak üzere toplam 2 bin 658 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti.

İŞKUR'un işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, işsizliğin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik pasif programları etkin olarak yürütmek, iş gücü piyasasındaki gelişme ve değişmelere yön veren güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini yürütmek İŞKUR'un temel amaçlarından birisidir"

İŞKUR, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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