Sinop'ta bir evin sel ve heyelan nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesi Yenikonak köyünde bir evin sel ve heyelanın etkisiyle yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte gece başlayan şiddetli yağış, Ayancık'ta derelerin taşmasına neden oldu. Ardından Yenikonak köyü Babaçay Mahallesi'nde oluşan sel ve heyelanın etkisiyle bir evin yıkılma anı, kameraya yansıdı.

Görüntülerde, yağışın ardından oluşan sel ve evin yıkılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca bölgedeki başka bir evin çatısında bulunan bir vatandaş görülüyor.

Öte yandan, bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için helikopterle çalışmalar devam ediyor.