14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.

Trabzon Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu 'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan 'a ait olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Kastamonu, Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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