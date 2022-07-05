Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı

05.07.2022 23:42

Sinop'ta 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu tespit edildi.

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DNA TESTİ VE KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILDI

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

MEZARI SELDE SÜRÜKLENEREK KAYBOLMUŞTU

14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

YENİDEN TOPRAĞA VERİLECEK

Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilecek.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi
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Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi Sinop'ta denizde bulunan cesedin selde mezarı sürüklenen kişi olduğu belirlendi Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Kastamonu, Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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