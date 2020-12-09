Sinop'ta hırsızlık - Son Dakika

Sinop'un Erfelek ve Ayancık ilçelerinde, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan 5 aylık çalışma sonucu son iki yılda 16 ev ve eklentilere girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Yakalanan 7 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla, Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ile birlikte yapılan 5 aylık ısrarlı takip sonucunda, Erfelek ilçesi Mescitdüzü köyünde ikamet eden bir şüpheli şahsa ulaşılmıştır. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı olduğu değerlendiren ev eşyası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen eşyalar ile ilgili yapılan ayrıntılı araştırmalar sonucunda, Erfelek, Ayancık ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı köylerden son iki yılda çeşitli tarihlerde meydana gelmiş olan 16 hırsızlık olayı aydınlatılmış, çalınan ev eşyaları bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nın vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - SİNOP