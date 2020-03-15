Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.