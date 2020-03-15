Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

6 saat önce

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞSinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2), System.String[]

KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ

Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.


Torun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:24 Kaynak: DHA
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