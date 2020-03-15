Son Dakika › Güncel › Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) - Son Dakika
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
6 saat önce
KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞSinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:24 Kaynak: DHA
KAZADA ÖLENLERİN ÜÇÜ KARDEŞ
Sinop'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belirlendi. Kazada 57 DN 678 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin (34) ile eşi Hülya Sucu (37) ağır yaralanırken, çocukları Elif Naz (10), Sevde (8) ve Feyza Sucu (7) ile yeğeni Tuğçe Nur Civelek (10) hayatını kaybetti. Kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CF 756 plakalı otomobildeki Salih Torun (65), Levent Torun (38), Ümit Şahin (48) ve Metin Şahin (52) ise yaralandı.
Son Dakika Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir