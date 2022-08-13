Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

13.08.2022 16:13
Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında havalimanı mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımından çıkan 57 DL 579 plakalı otomobil ile yolda seyreden 18 DK 089 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamayacak hale gelen iki otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı Yüksek gerilime kapılan karga az daha köyü yakacaktı Marketten para hırsızlığı Marketten para hırsızlığı
Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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