Sinop\'ta Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.