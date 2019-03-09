Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
38 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Boyabat Karacaören
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 57 KA 323 plakalı kamyon ile Yaşar Kurt
yönetimindeki 19 RA 635 plakalı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu Yaşar Kurt yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:13 Kaynak: İHA
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