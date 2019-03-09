Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

38 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A.'nın kullandığı 57 KA 323 plakalı kamyon ile Yaşar Kurt yönetimindeki 19 RA 635 plakalı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu Yaşar Kurt yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:13 Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
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