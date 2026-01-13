Sinop'tan 164 Milyon Dolar Su Ürünleri İhracı - Son Dakika
Sinop'tan 164 Milyon Dolar Su Ürünleri İhracı

13.01.2026 16:26
Sinop, 2022'de 164 milyon dolarlık su ürünleri ihraç ederek sektördeki liderliğini sürdürdü.

Doğal liman kenti Sinop'tan geçen yıl, 164 milyon 156 bin 870 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sinop'un sahip olduğu güçlü üretim kapasitesiyle su ürünleri sektöründe lokomotif olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Su ürünleri alanında kentten geçen yıl farklı ülkelere 164 milyon dolarlık hayvansal ürün ihracı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhraç edilen su ürünlerinin 16 milyon 733 bin 17 kilogramını Türk somunu oluşturmaktadır. Bunun yanında kentimizden 734 bin 617 kilogram deniz salyangozu, 4 milyon 404 bin 310 kilogram insani tüketim amaçlı balık yağı ve 309 bin 764 kilogram balık unu ihracatı yapılmıştır. Bu rakamlara karşılık toplam ihracat kapasitemiz 164 milyon 156 bin 870 dolar olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA

