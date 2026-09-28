Sinpaş, Tatil Evi konseptini MÜSİAD EXPO’ya taşıdı - Son Dakika
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Sinpaş, Tatil Evi konseptini MÜSİAD EXPO’ya taşıdı

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Sinpaş, Tatil Evi konseptini MÜSİAD EXPO’ya taşıdı
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80 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan MÜSİAD EXPO 2026’da Sinpaş, Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba markalarıyla yer aldığı 220 metrekarelik standında yoğun ilgi gördü. Doğa ve sahil atmosferini bir araya getiren stantta Sinpaş’ın yeni nesil Tatil Evi yaklaşımı iş dünyası temsilcileriyle buluşturulurken, 4 gün boyunca tatil atmosferi yaşatan özel alan, ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği ve deneyimleyerek vakit geçirdiği noktalardan biri oldu.

Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarlarından biri olan MÜSİAD EXPO 2026, 23–26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba’nın yer aldığı stantta, iki projenin farklı karakterini yansıtan doğa ve sahil temalı bir atmosfer oluşturuldu.

Standın Kasaba bölümünde, Akyapı iş birliğiyle hayata geçirilen Kasaba projesinin doğa ve termal yaşam anlayışı zeytin ağaçları, canlı çiçekler ve duvarlardan akan suyla fuar alanına taşınırken; Sinpaş Reserve bölümünde gerçek kum, şezlong, salıncak ve plaj şemsiyeleriyle Marmaris’in sahil atmosferi yansıtıldı. Doğa ve sahil temalarının bir araya geldiği standın farklı bölümleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, özellikle sahil konsepti fotoğraf çekimleriyle fuar ziyaretçilerinin dikkatini çekti.

Fuar boyunca ziyaretçilere Sinpaş Reserve ve Sinpaş Kasaba’nın sunduğu yaşam ve tatil deneyimi hakkında bilgi verilirken, özellikle değişen tatil alışkanlıklarına yanıt veren Tatil Evi modeli ön plana çıkarıldı.

Sinpaş, Tatil Evi konseptini MÜSİAD EXPO’ya taşıdı

“Tatil anlayışındaki değişime yeni nesil bir modelle yanıt veriyoruz”

MÜSİAD EXPO’nun Türkiye’de geliştirilen projelerin uluslararası iş dünyasıyla buluştuğu önemli platformlardan biri olduğunu belirten Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, şöyle konuştu:

“Farklı sektörleri, yatırımcıları ve alım heyetlerini bir araya getiren MÜSİAD EXPO, yeni iş birlikleri kurulması ve farklı pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar yaratıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin yatırım potansiyelinin daha geniş bir coğrafyada görünür olmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle burada yalnızca projelerimizi tanıtmayı değil, turizm ve gayrimenkulde değişen beklentilere nasıl yanıt verdiğimizi de anlatmayı önemsiyoruz.

Tatil alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde, insanların yalnızca konaklayacakları bir yer değil, kendilerini ait hissedecekleri, farklı mevsimlerde de kullanabilecekleri ve hizmet kalitesinden faydalanabilecekleri yaşam alanları aradığını görüyoruz. Sinpaş Reserve’de Tatil Evi modeliyle geleneksel yazlık kültürünün aidiyetini profesyonel işletme hizmetleri ve otel konforuyla bir araya getiriyoruz. Sinpaş Kasaba’da ise doğa ve termal turizmi odağına alan farklı bir yaşam ve tatil deneyimi sunuyoruz.

MÜSİAD EXPO, Sinpaş’ın yeni nesil tatil anlayışını ve Tatil Evi konseptini farklı pazarlardan iş dünyası temsilcileriyle buluşturmamız açısından bizim için önemli bir fırsat oldu.”

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