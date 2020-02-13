Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sipsi ustası Halime Özke 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçilmenin mutluluğunu yaşıyor (1) - Son Dakika

Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor (1)

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 72 yaşındaki Denizlili sipsi ustası Halime Özke, büyük mutluluk yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 72 yaşındaki Denizlili sipsi ustası Halime Özke, büyük mutluluk yaşıyor.

Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle'de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi Halime Özke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ankara'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Halime Özke, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu onurlu ödülü almak çok başkaydı. Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder." dedi.

Çocukluğunda dağda çobanlık yaparken büyüklerinden öğrendiği sipside zamanla ilerlediğini ve köy düğünlerinde sipsi icra etmeye başladığını anlatan Özke, kendi düğününde de sipsi çaldığını söyledi.

Geçmişte düğünlerde daha çok geleneksel enstrümanların kullanıldığını aktaran Özke, "Eskisi gibi sipsiye rağbet kalmadı ama bunu bilen bundan vazgeçmiyor." ifadesini kullandı.

Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu anlatan Özke, "Sipsi çalarken tüm dertlerim geçiyor. Bazen oynar, bazen ağlarım." diye konuştu.

Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi icra edebilen çok kişinin bulunmadığını kaydeden Özke, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini ifade etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da Halime Özke'ye verilen ödülün ilçe halkını onurlandırdığını söyledi.

Sipsi ustası Halime Özke Yaşayan İnsan Hazinesi seçilmenin mutluluğunu yaşıyor (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Beyağaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Natalie Portman tartışması: Kadın yönetmenlere desteğinde 'samimi' mi, 'iki yüzlü' mü? Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]