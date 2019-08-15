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Sır Tutabilir Misin?

37 dakika önce

"Sır Tutabilir Misin ?Sophie Kinsella'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı "Can You Keep a Secret ?

"Sır Tutabilir Misin ?
Sophie Kinsella'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı "Can You Keep a Secret ?" olan yapım, uçakta bir gerilim anında yabancı olarak gördüğü bir adama sırlarından bahseden Emma'nın, bu adamla tekrar karşılaşması sonrası gelişen olayları seyircilerin beğenisine sunuyor.
Elise Duran'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Alexandra Daddario ve Tyler Hoechlin yer alıyor.
Sophie Kinsella, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:48 Kaynak: AA
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