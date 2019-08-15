Sır Tutabilir Misin?
37 dakika önce
"Sır Tutabilir Misin ?Sophie Kinsella'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı "Can You Keep a Secret ?
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:48 Kaynak: AA
"Sır Tutabilir Misin ? Sophie Kinsella
'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı "Can You Keep a Secret ?" olan yapım, uçakta bir gerilim anında yabancı olarak gördüğü bir adama sırlarından bahseden Emma'nın, bu adamla tekrar karşılaşması sonrası gelişen olayları seyircilerin beğenisine sunuyor.
Elise Duran'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Alexandra Daddario
ve Tyler Hoechlin
yer alıyor.
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