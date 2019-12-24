Sıra dışı doktor: Hekimoğlu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sıra dışı doktor: Hekimoğlu! - Son Dakika Magazin

Sıra dışı doktor: Hekimoğlu!

6 saat önce

40'lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı.

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40'lı yaşlarındaki tıp dehası Ateş Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemlerle izleyiciyi şaşırttı. Ayağından hiç çıkarmadığı spor ayakkabıları, karizma katan bastonu ve kendine has içtiği çayıyla Doktor Hekimoğlu, şimdiden hayran kitlesi yarattı. "Herkes yalan söyler" cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, sıra dışı bir doktor.


Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.


Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikayesinin anlatıldığı Hekimoğlu, her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:57 
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