Sırakaya: CHP İftirayla Siyaset Yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "CHP siyaset değil, iftira üretmektedir. Vesayetle mücadele eden, darbeleri boşa çıkaran bir lideri hedef alan bu hezeyanlar, millet nezdinde hükmünü çoktan yitirmiştir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkesini yabancılara şikayet etmeyi siyaset sanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şimdi de kafasında kurduğu hezeyanlarla Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza iftira atmaktadır. Akıldan ve izandan uzak bu açıklamaların siyasete dair hiçbir karşılığı yoktur. Necip milletimiz, Gezi'den 17-25'e, çukur eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar vesayeti bitiren iradeye de, cesarete de şahittir. CHP siyaset değil, iftira üretmektedir. Vesayetle mücadele eden, darbeleri boşa çıkaran bir lideri hedef alan bu hezeyanlar, millet nezdinde hükmünü çoktan yitirmiştir."