Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor

Hazar Gölünde yaşayan siraz balığı Kürk çayından görüntü Siraz balığının tersine yüzmesi Vatandaşların siraz balığının tersine yüzüşünü izlemeye gelmesi Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ın konuşması Siraz balığının tersine yüzüşünü izleme gelen Süleyman Deniz'in konuşması Siraz...

Hazar Gölünde yaşayan siraz balığı

Kürk çayından görüntü

Siraz balığının tersine yüzmesi

Vatandaşların siraz balığının tersine yüzüşünü izlemeye gelmesi

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ın konuşması

Siraz balığının tersine yüzüşünü izleme gelen Süleyman Deniz'in konuşması

Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü'nde yaşayan siraz balığının, üreme döneminde, göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek yaptığı zorlu yolculuk ilgi çekiyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan:

"Siraz balığı üreme döneminde gerçekten büyük bir sabır örneği göstererek suyun akışının tersine göç yapıyor"

ELAZIĞ (AA - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yaşayan, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzen siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor.

Siraz balığı, Hazar Gölü'nün suyunun sodalı olması nedeniyle üremek için tatlı su kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Balık, üreme dönemi mayıs ve haziranda, göle dökülen tatlı su kaynaklarına doğru göçe başlıyor.

Göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun akışının tersine yüzen siraz balığının, zorluklarla dolu göç sırasında önüne çıkan engellerin üzerinden zıplayarak geçmesi, bu doğa olayını izlemeye gelen ziyaretçilere büyük keyif veriyor.

Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Keban ve Karakaya Baraj Gölleri ile Hazar Gölü'nde yaşayan balık türleri açısından önemli zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Siraz balığının da Hazar Gölü'nde önemli bir popülasyona sahip olduğunu ifade eden Karahan, "Siraz, renginden dolayı halk arasında 'sarı balık' olarak da adlandırılan, sodadan kaynaklı kendine has lezzeti ve kıvamı olan çok farklı bir balık türümüz. Tabii bu balığımız, lezzetinin yanında bir de nisan ve temmuz arasındaki üreme döneminde tersine göçüyle ilgi çekiyor." dedi.

Karahan, siraz balığının Kürk Çayı'na tersine göçünün renkli görüntülere sahne olduğunu dile getirdi.

Balığın göçünü izlemek için insanların çaya geldiğini anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Siraz balığı, üreme döneminde gerçekten büyük bir sabır örneği göstererek suyun akışının tersine göç yapıyor. Tabii bu göç gerçekleşirken doğanın kendi dengesi içinde martı ya da kedilerin saldırısına da maruz kalıyorlar. Bütün zorluklara rağmen bu balık neslini devam ettirmek için göçü tamamlıyor ve yumurtasını tatlı sulara bırakıyor. İnsanlarımız, tersine göçün yaşandığı özellikle mini şelalelerin olduğu bölgelerde seyir yapıyor."

Karahan, tüm bu özellikleriyle önemli bir değere sahip siraz balığının bölgede çoğalması için vatandaşların, özellikle üreme dönemindeki av yasaklarına uyması gerektiğini kaydetti.

"Siraz balığı hiç pes etmiyor"

Göçü izlemeye gelen Süleyman Deniz, siraz balıklarının adeta görsel şölene dönüşen göçünü seyretmek için her yıl mayısta Kürk Çayı'na geldiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs sürecinde, gençlere verilen sokağa çıkma izni kapsamında çocuklarını da bu şöleni izlemeye getirdiğini belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Burada azmi öğreniyoruz, yani uçmayı, tırmanmayı bilmeyen bu balıklar, yumurtalarını bırakacağı yuvaya ulaştırmak için bıkmadan, pes etmeden azimle şelalelerin üzerinden zıplayarak geçmeye çalışıyor. Zıplarken kafasını taşlara vuruyor, az ileride kediler, martılar var, onlardan kurtulmaya çalışıyor. Biz insan olarak en ufak bir zorlukta pes edebiliyoruz. Ama siraz balığı görüyoruz ki hiç pes etmiyor. Bundan çıkarılacak bir ders var. Her yıl bu mucizevi göçü çocuklarla izlemeye geliyoruz."

İlçe sakinlerinden Salih Çinkiz de siraz balıklarının tüm zorluklara rağmen sudaki tersine göçünü insanların hayretle izlediğini dile getirdi. Çinkiz, herkesi bu keyifli göçü izlemeye davet etti.

Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor

Hazar Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:44 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

Son Dakika

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak         
19:12
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:36
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi         
18:26
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor         
18:22
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti         
18:21
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü 300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü         
18:10
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak         
18:00
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi         
17:43
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi         
17:32
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz         
17:25
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri         
17:19
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı         
17:17
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı         
17:17
Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü konuştu: Doğum taksinin içinde oldu         
17:08
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı 15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı         
17:07
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi         
17:01
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak         
16:57
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı         
16:49
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma         
16:43
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak         
16:39
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı         
16:31
Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi Gözaltına alınmak istemeyen hükümlü üzerine tiner dökerek kendini ateşe verdi         
16:29
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti         
16:24
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak         
16:07
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı         
16:06
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler         
16:05
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı         
15:59
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi         
15:47
İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 19:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siraz balığının zorlu yolculuğu hayranlık uyandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]