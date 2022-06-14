Sırbistan'da, eski meşihat başkanı Zukorlic'in zehirlenmediği otopsiyle tespit edildi - Son Dakika
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Sırbistan'da, eski meşihat başkanı Zukorlic'in zehirlenmediği otopsiyle tespit edildi

14.06.2022 16:25
Sırbistan'da, eski meşihat başkanı Zukorlic'in zehirlenmediği otopsiyle tespit edildi

NOVI Novi Pazar Yüksek Savcılığı, zehirlendiği iddia edilen Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic'in kalp rahatsızlığına bağlı sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

NOVI Novi Pazar Yüksek Savcılığı, zehirlendiği iddia edilen Sırbistan'ın eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic'in kalp rahatsızlığına bağlı sağlık problemi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zukorlic'in zehirlenmeye bağlı öldüğü iddiaları üzerine yapılan otopsi işlemleri tamamlandı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Zukorlic'in kalp rahatsızlığının olumsuz etkileri sonucu yaşamını yitirdiği ve vefatının doğal olduğu kaydedildi.

Zukorlic'in zehirlendiği iddiası

Zukorlic'in oğlu, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Başkanı Usame Zukorlic, iki farklı laboratuvardaki analiz sonuçlarının babasının doğal yollardan ölmediğini ortaya koyduğunu söylemişti.

Usame Zukorlic, bir laboratuvardan alınan sonuçların eski meşihat başkanının ağır metallerle zehirlenmiş olma ihtimalini, diğer laboratuvardan alınan sonuçların ise gıda zehirlenmesini işaret ettiğini belirtmişti.

Mezarı açıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım 2021'de yaşamını yitiren 51 yaşındaki Zukorlic'in mezarı, zehirlendiği iddiası üzerine 6 Mayıs'ta açılmış ve otopsi işlemleri başlatılmıştı.

Zukorlic, 2019'da Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığı için aday olmuş, Sırbistan Meclisinde de milletvekili olarak görev yapmıştı.

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Kaynak: AA

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