Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı - Son Dakika
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Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

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Sırbistan\'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı
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Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifasının ardından Meclis Başkanı Ana Brnabic, anayasa gereği geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Bölge siyasetinde önemli bir konuma sahip olan Brnabic, aynı zamanda Balkanlar'da devlet başkanlığı makamına gelen ilk açık eşcinsel siyasetçi oldu.

Sırbistan, Balkanlar'da önemli bir siyasi gelişmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasının ardından Meclis Başkanı Ana Brnabic, geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Brnabic, bölgede devlet başkanlığı makamına gelen ilk açık eşcinsel siyasetçi olarak tarihe geçti.

VUCİC İSTİFA ETTİ, GÖREV BRNABİC'E GEÇTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa etti. Vucic, istifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken parlamento seçimlerine katılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ise yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Vucic'in istifasının ardından Sırbistan Anayasası ve ilgili yasalar uyarınca Meclis Başkanı Ana Brnabic, cumhurbaşkanlığı vekaletini üstlendi. Brnabic, 28 Eylül'de düzenlenen devir teslim töreninde görevini resmen devraldı. Sırbistan hükümetinin açıklamasına göre Brnabic, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar ve en fazla üç ay süreyle bu görevi yürütecek.

Sırbistan'da ilk açık eşcinsel devlet başkanı göreve başladı

BALKANLAR'DA BİR İLK

2017'de Sırbistan'ın ilk kadın başbakanı olan Brnabic, şimdi de geçici devlet başkanı olarak görev yapıyor. Bu gelişmeyle birlikte Brnabic, Balkanlar'da açık eşcinsel kimliğiyle devlet başkanlığı makamını üstlenen ilk isim oldu.

Brnabic'in üstlendiği bu makam seçimle kazanılmış bir cumhurbaşkanlığı olmayıp, Vucic'in istifası sonrasında anayasal yetki devriyle ortaya çıkan geçici bir görev niteliği taşıyor. Yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle birlikte Brnabic'in vekalet görevi sona erecek.

ÜÇ ÖNEMLİ MAKAMDA GÖREV YAPTI

Brnabic, Sırbistan siyasi tarihinde ülkenin en üst düzey üç makamında da görev yapan kilit bir isim olarak öne çıkıyor. 2017-2024 yılları arasında başbakanlık yapan Brnabic, 2024'ten bu yana Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Vucic'in istifasıyla birlikte vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini de üstlenmiş oldu.

Sırbistan'da gözler yeni cumhurbaşkanlığı seçimine çevrildi. Brnabic'in geçici görevi en fazla 90 gün sürebilecek ve yeni cumhurbaşkanı bu süre içerisinde belirlenecek.

Meclis BaşkanıBalkanlarSırbistanDünyaSon Dakika

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