Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu - Son Dakika

Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu

6 saat önce

Ankara'da okulun kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın annesi Şükran Köksal ve baba Faruk Köksal, suçu olan herkesin cezasını çekmesini istediklerini söyledi.

Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu, System.String[]

Ankara'da okulun kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın annesi Şükran Köksal ve baba Faruk Köksal, suçu olan herkesin cezasını çekmesini istediklerini söyledi.


Ankara'nın Keçiören ilçesinde ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağı Köksal, kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken kapağın nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında konuşan baba Faruk Köksal, yaşanan olayla ilgili suçu olan herkesin cezasını çekmesini istediklerini belirterek, "Böyle zararlı maddeler satılmasın istiyoruz biz, başka evlatlarımız gitmesin, başka anneler babalar yanmasın" diye konuştu.


Okuldaki velilerin kantinde bazı ürünlerin satılmaması için uğraştıklarını kendisine söylediklerini aktaran anne Şükran Köksal da, "Zaten veliler diyor ki 'Biz bayağıdır uğraşıyorduk kantinde bunlar satılmasın' diye ama müdür izin veriyormuş hepsine, müdür izin verdiği için kantinci diyor ki 'Müdür izin verdi biz satıyoruz' diyor" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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