"Şirketler Enflasyon Nedeniyle Nakit Kıtlığı ve Borçlanma ile Karşı Karşıya Kalacak"

Allianz Trade'in ABD ve Avrupalı şirketlerin yayınladığı son finansal sonuçlardan yola çıkarak hazırladığı rapora göre; ülkeler, sektörler ve şirketler artık farklı zorluklarla karşı karşıya. Küresel çapta yükselen enflasyon ve tedarik zincirinde devam eden sıkıntılar şirketleri daha fazla nakit kullanmaya iterken, borçluluk oranlarında da artışa neden olacak.

Allianz Trade'in ABD ve Avrupalı şirketlerin yayınladığı son finansal sonuçlardan yola çıkarak hazırladığı son raporuna göre, önümüzdeki dönemde ülkeleri, sektörleri ve şirketleri iki önemli zorluk bekliyor; nakit sıkıntısı ve daha fazla borçlanma ihtiyacı. Raporda şirketlerin yıllık bazda gelir artışı bakımından daha iyi bir performans sergilemelerine rağmen, kazançlarındaki kayıplara da dikkat çekildi. Diğer yandan, enflasyon ve buna bağlı olarak artan faiz oranları, enerji krizi ile tedarik zincirinde devam eden sıkıntıların şirketler ve sektörler üzerinde yaratacağı etkiye de vurgu yapıldı.

Allianz Trade'in "Pandemi sonrası başlayan parti sona eriyor" vurgu su ile yayınladığı rapor şöyle:

"PANDEMİ SONRASI PARTİ SONA ERİYOR"

"ABD ve Avrupalı şirketlerin nakit pozisyonları hala yüksek olmakla birlikte gittikçe azalıyor. Avrupa'da şirketlerin toplam nakit pozisyonu 2022'nin ikinci çeyreği itibarıyla 2019 yılı seviyesinin yüzde 30 üzerinde. ABD'de ise şirketlerin nakit pozisyonu 2019'un hala yüzde 50 üzerinde bulunuyor. Ancak çoğu firma nakit kullanımını artırmış durumda. Bu da nakit pozisyonlarında azalmaya neden oluyor. Enflasyonist ortam nedeniyle işletme sermayesi gereksinimlerinin (İSG) arttığı vurgulanan raporda, artık ülkeler, sektörler ve şirketlerin farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunun altı çiziliyor. Buna göre, enerji krizi Avrupa'da elektrik, kağıt, metaller, demiryolları, kimyasallar gibi enerji yoğun sektörler için büyük bir darbe olabilir. Doların güçlenmesi de ABD'li ihracat yapan sektörlere zarar verebilir. İsteğe bağlı harcamalar ve inşaat, risk altındaki sektörlerden. Rapora göre enerji sektörü ise bir 'süper kar' vergisine maruz kalma riski nedeniyle baskı altında olsa da iyi gidişatını koruyacak görünüyor.

RİSKLER VE KIRILGAN SEKTÖRLER

Artan faiz oranları en çok inşaat, havayolları, ulaşım, makine ve teçhizat sektörlerini tehdit ediyor. Avrupa'daki enerji krizinden en çok etkilenecek sektörler ise kağıt, metal, kimya, demiryolu, telekom ve elektrik olarak öne çıkıyor.

Doların güçlenmesi ise elektronik, ev gereçleri, makine ve teçhizat, bilgisayar ve telekomünikasyon sektörlerini zorlayacak. Ekonomik büyümenin yavaşlaması perakende, inşaat, ev gereçleri, elektronik, tekstil, otomotiv, makine ve teçhizat sektörlerini risk altında bırakırken, enerji dışı emtia fiyatlarındaki artışın sürmesi ise tarımsal gıda, metal, otomotiv, makine ve teçhizat sektörlerini olumsuz etkiliyor."

"YÜKSELEN FAİZ ORANLARI, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ SERT VURABİLİR"

Raporla ilgili bir değerlendirmede bulunan Allianz Trade Türkiye CEO'su Ahmet Ali Bugay'ın açıklaması şöyle:

"Çoğu şirket, bölge ve sektör; önce Covid-19 krizinden zarar gördü ve ardından ertelenen talebin artmasıyla fayda sağladı. Ancak, 2022'de sektörler artık çok daha spesifik zorluklarla karşı karşıya. Nakit ve borç pozisyonları farklı dinamiklere işaret ediyor. Ekonomik yavaşlama riski şirketler için kötü haber olsa da perakende, tekstil, inşaat gibi döngüsel sektörler daha fazla risk altında görünüyor. Avrupa'da enerji krizi, enerjiye erişim konusunda endişelenen şirketler için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. ABD'de ise giderleri artırabilecek ana tehdit, girdi maliyetleri. Benzer şekilde yükselen faiz oranları, inşaat ve havayolları gibi borç/özkaynak oranı yüksek olan sektörleri daha sert vurabilir. Doların güçlenmesi de çoğunlukla ABD'de ev gereçleri, makine ve teçhizat gibi ihracat yapan sektörler için zorlayıcı olacak.

Petrol ve doğal gaz sektörü, Avrupa'da mali önlemleri finanse etmek için potansiyel olarak daha yüksek vergilerle karşılaşabilir. ABD'de de Biden Yönetimi rafinaj kapasitesine yatırım yapılması konusunda sektöre yaptığı baskıları artırıyor. Avrupa'da enerji sektörü de muazzam bir baskı altında. Ancak enerji sektöründe yaşanacak büyük bir krizin sistem için yıkıcı etkileri olacağından dolayı bu sektör yoğun bir şekilde destekleniyor ve desteklenmeye de devam edecek."