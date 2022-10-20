Şırnak 3. sayfa haberleri: Şırnak'ta Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

Şırnak'ta Trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması yapıldı.

Ekipler, yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla "Alkol Etkisinde Araç Kullanımı" na yönelik özel Alkol denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler de 33 Araç ve sürücüsü incelendi. Alkolmetre cihazına üfletilmek suretiyle yapılan alkol kontrollerin de alkollü sürücüye rastlanılmadı. Denetim esnasında bir araç sürücüsüne, Verilen izine rağmen aracını Muayenesiz olarak kullanmaya devam etmesinden dolayı 888 TL idari para cezası uygulandı.

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