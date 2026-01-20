Şırnak Belediyesi yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin lira çeyiz desteğinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak Belediyesi yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin lira çeyiz desteğinde bulundu

20.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Evliliğe İlk Adım Bizden" projesi kapsamında yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin liralık çeyiz desteği verildi.

Şırnak Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Evliliğe İlk Adım Bizden" projesi kapsamında yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin liralık çeyiz desteği verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Belediye Evlendirme Salonu'nda düzenlenen törende, seçim vaatlerinden biri olan çeyiz desteğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle belediye meclisinin onayıyla projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Yarka, desteğin, kentte ikamet eden, 1 Eylül 2025'ten bugüne kadar evlenen ve belirlenen şartları karşılayan çiftlere verildiğini anlattı.

Yarka, ???????proje kapsamında ilk desteği sunduklarını belirterek, ikincisini de Mart'da vereceklerini aktardı.

Hak sahipleri belirlenirken hiç kimsenin fikrine ya da hangi partili olduğuna bakılmadığını, şartları taşıyan herkesin kardeşleri olduğunu söyleyen Yarka, "24 kardeşimiz bu şartları karşıladı ve onlara bugün 60 bin liralık desteği sağladık. Gönül isterdi ki daha yüksek rakam verelim ama şimdilik imkanlarımız buna yetti. Allah, bu güzel yolda önünüze en ufak bir taş çıkarmasın." dedi.

Konuşmaların ardından 24 çifte hediye çekleri takdim edildi.

Destek alan çiftlerden Aydın Yetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftlere verilen desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Yeni evlenenlerin mutlaka borçları ve eksiklikleri olur. Bu durumda az da olsa 60 bin lira eksiğimizi, borcumuzun bir kısmını kapatır." ifadelerini kullandı.

Yetik, hayata geçirilen proje ve verilen destekten dolayı Yarka'ya teşekkür etti.

Programa, belediye başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik, AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkanı Rahmet Taşar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, belediye meclis üyeleri ve çiftler katıldı.

Kaynak: AA

Şırnak Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak Belediyesi yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin lira çeyiz desteğinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
Ne Uludağ ne de Palandöken Bu kış bavulunu kapan oraya koştu Ne Uludağ ne de Palandöken! Bu kış bavulunu kapan oraya koştu
Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı Trump’tan skandal Grönland ifadeleri Liderlerin konuşmaları basına sızdırdı! Trump'tan skandal Grönland ifadeleri

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 17:39:42. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak Belediyesi yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin lira çeyiz desteğinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.