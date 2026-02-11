Şırnak Havalimanı 31 Bin Yolcu Ağırladı - Son Dakika
Şırnak Havalimanı 31 Bin Yolcu Ağırladı

11.02.2026 14:37
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında 31 bin 415 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 31 bin 415 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 31 bin 415 oldu.

Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 413, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 330 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

