Şırnak'ta 112 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 2-8 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 14 gram esrar, payp, 730 litre akaryakıt, gümrük kaçağı 51 cep telefonu, 21 bin 586 paket sigara, 546 elektronik sigara ve likiti, 75 kilogram nargile tütünü, 880 muhtelif hırdavat malzemesi, 1326 tekstil ürünü, 1102 kozmetik ve süs eşyası ile 324 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.