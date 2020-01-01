Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın - Son Dakika

Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın

6 saat önce

ŞIRNAK'ta, 2019'un son bebeği olarak dünyaya gelen Şehriban- Sekvan Çiçek çiftinin bebeği Ezmira'ya, Vali Ali Hamza Pehlivan çeyrek altın taktı.

Şırnak'ta 2019'un son doğan bebeğine çeyrek altın, System.String[]

ŞIRNAK'ta, 2019'un son bebeği olarak dünyaya gelen Şehriban- Sekvan Çiçek çiftinin bebeği Ezmira'ya, Vali Ali Hamza Pehlivan çeyrek altın taktı.

Saatler 23.56'yı gösterirken Şırnak Devlet Hastanesi'nde Şehriban Çiçek doğum yaptı. 2 kilo 840 gram olarak dünyaya gelen Sekvan ve Şehriban Çiçek çiftinin kız çocuğuna 'Ezmira' adı verildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Naci Uğur, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ile birlikte Şırnak Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Vali Pehlivan hastane acil servisine gelen vatandaşların ve görevli sağlık personellerin yeni yıllarını kutladı. Vali Pehlivan hastaneye gelen çocuklara hediyeler dağıttı. Doğumhane bölümüne geçen Vali Pehlivan, 2019'un son bebeği olan Şehriban- Sekvan Çiçek çiftinin yeni doğan kızı Ezmira'ya çeyrek altın taktı. Vali Pehlivan, minik Ezmira'ya sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice seneler dileğinde bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:02 Kaynak: DHA
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