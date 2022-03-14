Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu

14.03.2022 20:38
Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dağdan kopan taş kütlesinin ahırın damına düşmesi sonucunda 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dağdan kopan taş kütlesinin ahırın damına düşmesi sonucunda 4 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kent ve ilçelerinde 3 gündür etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Uludere ilçesi Ortasu köyü Yukarı Mahallede dün gece 22.00 sıralarında etkili olan yağmurun ardından dağdan kopan taş kütlesi kayalıkların altında evi olan Abid Encü'nün ahırının damına isabet etmesi sonucu barınakta çökme meydana geldi.

Ahırdaki hayvanların enkaz altında kaldığını görenler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından enkaz altındaki 57 küçükbaş hayvan kurtarıldı, 4'ü ise telef oldu.

Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu
Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu
Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu
Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu

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Hisarcık, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta dağdan kopan taş kütlesinin damına düştüğü ahırdaki 4 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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