ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR

26.05.2022 18:00

ŞIRNAK Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

ŞIRNAK Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu 3'üncü sınıf öğrencileri toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili dersinde 'Hayata bir kitap molası ver' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'na gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. İlk ve Ortaokul öğrencileri ile meydanda çay içip sohbet eden vatandaşların da katıldığı etkinliğe İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de destek vererek kitap okudu. Meydanda güneşli havanın keyfinin çıkaran yaşlı vatandaşlar yıllar sonra ellerine kitap aldıklarını söyledi. İşaret Dili Öğretmeni Ruken Koç, amaçlarının bütün dikkatleri kitap okumaya çekmek olduğunu ifade ederek, Şırnak'ın en işlek caddesinde, meydanında halkın arasına karışarak kitap okuma etkinliği düzenledik ve herkes bizimle kitap okudu. Küçükten büyüğe herkes bize eşlik etti. Bizimle birlikte oturup kitap okudular dedi. Öğrenciler de, kitap okuyan insanların hayata bakış açısının olumlu yönde değiştiğini belirterek, etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. (DHA)

ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR
ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR
ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR
ŞIRNAK'TA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN KENT MEYDANINDA KİTAP OKUDULAR
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Kaynak: DHA

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