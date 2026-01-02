Şırnak’ta Firari Hükümlü Yakalandı

Şırnak'ta aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik "Narko alan" uygulaması yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.U'yu yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.