Şırnak'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Şırnak'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği

Şırnak\'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği
05.02.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Su Altı Grup Amirliği kurulması, güvenlik kapasitesini artıracak önemli bir adım.

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek Şırnak'a ilişkin güvenlik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek önemli konuları istişare etti.

Görüşmede, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Su Altı Grup Amirliği kurulmasına yönelik talebin hayata geçiriliyor olması, kent adına önemli ve sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Söz konusu birimin kurulmasıyla birlikte, özellikle su altı arama-kurtarma, delil tespiti ve güvenlik operasyonlarında Şırnak'ın kurumsal kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Şırnak'a gösterdiği yakın ilgi ve güçlü desteklerden dolayı teşekkür ederek, Su Altı Grup Amirliği'nin kurulmasının ilin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatar, bu adımın emniyet teşkilatının teknik ve operasyonel gücünü artıracağını ifade etti.

Su Altı Grup Amirliği'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Şırnak'ta meydana gelebilecek olası olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, güvenlik hizmetlerinin daha profesyonel ve donanımlı bir yapıya kavuşması bekleniyor. Yeni birimin, bölgesel güvenliğe de katkı sunacağı belirtildi.

Tatar, Şırnak'ın huzur ve güvenliği adına atılan bu önemli adımın hayırlı olmasını dileyerek, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Politika Şırnak'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:29
Elif Kumal’ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek’teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi
Elif Kumal'ın Otopsi Raporu Çıktı: Erdek'teki Kamp Alanında Yaşanan Trajedi
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:33:15. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.