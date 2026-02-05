Şırnak\'ta Güvenlik İçin Su Altı Grup Amirliği

Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek Şırnak'a ilişkin güvenlik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek önemli konuları istişare etti.

Görüşmede, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Su Altı Grup Amirliği kurulmasına yönelik talebin hayata geçiriliyor olması, kent adına önemli ve sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Söz konusu birimin kurulmasıyla birlikte, özellikle su altı arama-kurtarma, delil tespiti ve güvenlik operasyonlarında Şırnak'ın kurumsal kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Şırnak'a gösterdiği yakın ilgi ve güçlü desteklerden dolayı teşekkür ederek, Su Altı Grup Amirliği'nin kurulmasının ilin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tatar, bu adımın emniyet teşkilatının teknik ve operasyonel gücünü artıracağını ifade etti.

Su Altı Grup Amirliği'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Şırnak'ta meydana gelebilecek olası olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, güvenlik hizmetlerinin daha profesyonel ve donanımlı bir yapıya kavuşması bekleniyor. Yeni birimin, bölgesel güvenliğe de katkı sunacağı belirtildi.

Tatar, Şırnak'ın huzur ve güvenliği adına atılan bu önemli adımın hayırlı olmasını dileyerek, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. - ŞIRNAK