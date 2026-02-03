Şırnak\'ta Güvenlik Toplantısı: Suç Oranları Düşüyor

Şırnak Valiliğinde Vali Birol Ekici başkanlığında düzenlenen ocak ayı asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, il genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin çarpıcı veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan rakamlar, suç ve suçlularla mücadelede etkin ve kararlı bir tabloyu ortaya koydu.

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında asayişten organize suçlara, narkotik operasyonlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar birçok alanda önemli başarılar elde edildiği vurgulandı. Ocak ayı içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 233 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığı bildirildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 65 olay yaşandığı, bu olayların yüzde 62'sinin aydınlatıldığı ifade edildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 17 silah ele geçirilirken, 26 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Hapis cezası bulunan 122 şahıs ile ifade için aranan 463 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 114'ünün 0-5 yıl, 7'sinin 5-10 yıl, 1'inin ise 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu açıklandı. Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda, ulusal düzeyde faaliyet gösteren 2 organize suç çetesi çökertildi. Operasyonlarda 5 şahıs tutuklanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 21 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında TCK 188 (imal ve ticaret) suçuna yönelik 10 operasyon düzenlendi, 6 şahıs tutuklandı. TCK 190-191 kapsamında kullanıcı ve diğer suçlara yönelik 85 olayda ise 1 şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 142 kilo 750 gram metamfetamin, 962 gram esrar, 52 gram kokain, 12 gram eroin, 131 adet sentetik ecza ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 502 şahıs denetlenirken, tespit edilen 25 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Habur'da rekor değerli yakalama

Habur Gümrük Kapısında yasal ve güvenli ticaretin sağlanmasına yönelik yapılan denetimlerde, yaklaşık 297 milyon 72 bin 900l lira değerinde 41 kilogram altın cinsi eşya ele geçirildi. Olayla bağlantılı 12 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Ocak ayında 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 50 bin 929 çağrı yapıldığı, ortalama görüşme süresinin 25 saniye olduğu açıklandı. İhbarlara ortalama 1.28 saniyede reaksiyon gösterildiği belirtilerek, acil müdahale kapasitesine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Vali Birol Ekici, Şırnak genelinde huzur ve güven ortamının korunması için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - ŞIRNAK