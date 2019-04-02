Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Heyelan, Evler Toprak Altında Kaldı

Şırnak'ta Heyelan, Evler Toprak Altında Kaldı

56 dakika önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde heyelan meydana geldi.

Şırnak'ta Heyelan, Evler Toprak Altında Kaldı, System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde heyelan meydana geldi. Bazı evlerin toprak altında kaldığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki aşırı yağışlar nedeni ile heyelan yaşandı. Köyün yamacında bulunan onlarca ev, heyelandan etkilendi. Birçok ev toprak altında kalırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Uludere Kaymakamlığı, olayla ilgili çalışma başlattı. İş makinelerinin yönlendirildiği köyde toprak altında kalan evlerin temizleme çalışmaları devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:27 Kaynak: İHA

Taşdelen, Uludere, Şırnak, 3. Sayfa
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