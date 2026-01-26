Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 29 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir hafta içerisinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 506 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 21 sentetik ecza, bong aparatı, ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 33 av tüfeği fişeği, bıçak, 61 adet 9 milimetre fişek, tabanca gövdesi, gümrük kaçağı 147 bin paket sigara, 14 bin 734 muhtelif ilaç, 12 bin 220 puro, 76 cep telefonu, 36 şişe alkol, 8 litre alkol, sahte ehliyet, sahte nüfus cüzdanı, 5 bin 818 gözlük, telefon aksesuarı, kol saati ve termos ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.