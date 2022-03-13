Şırnak'ta kar yağışı etkisini artırdı, kapanan yollar için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Şırnak'ta kar yağışı etkisini artırdı, kapanan yollar için çalışmalar devam ediyor

ŞIRNAK - Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı Şırnak ve ilçelerinde etkisini arttırdı. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin karla mücadelesi gece gündüz devam ediyor.

Yurt genelinde iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Beşağaç, Bölücek, Akçayol grup köy yolları dün akşamdan beri şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları açmak için seferber oldu. Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe, kar yağışının ilçede iki gündür etkisini sürdürdüğünü ifade etti. Ekiplerin bütün köy yollarını açtığını belirten Gökçe, "Ancak kar tekrar yağınca yine bazı köylerin yolları kapandı bunları da en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışıyor. İnşallah 2 saatte bütün yollarımız açık olacaktır" dedi.