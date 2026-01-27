Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı - Son Dakika
Şırnak'ta Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı

27.01.2026 17:17
Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar için uyarıda bulundu. Dikkatli olunması istendi.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

