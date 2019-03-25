Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Otomobil Sele Kapıldı: 2 Ölü

Şırnak'ta Otomobil Sele Kapıldı: 2 Ölü

39 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta Otomobil Sele Kapıldı: 2 Ölü, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sele kapılan otomobildeki 4 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Şırnak'a atanan imam Mustafa Yavuz'un kullandığı plakası henüz bilinmeyen otomobil, Konak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle sele kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yavuz ve kızı, sürüklenen otomobilden çıkmayı başardı. Sürücünün annesi Emine ve eşi Gül Nazik Yavuz'un cesedi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yaklaşık 400 metre uzakta bulundu.

Cesetler, Cizre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Konya, Cizre, Şırnak, Güncel
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