Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokmak isteyen 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokmak isteyen 45 kişi gözaltına alındı

06.05.2023 19:20

Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bölücü terör örgütü posterleri ve örgütü simgeleyen bezler ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunarak, seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olduklarına dair haklarında bilgiler bulunan, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan attıkları, güvenlik güçlerine ve araçlarına taşlı saldırıda bulundukları tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE ÖRGÜT MATERYALLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, havai fişek, örgütü simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokmak isteyen 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta seçim güvenliğini tehlikeye sokmak isteyen 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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