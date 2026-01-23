Şırnak\'ta Sınır Güvenliği Zirvesi

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fatih Yalçın, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele masaya yatırıldı.

Türkiye'nin sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelesi kararlılıkla sürerken, stratejik öneme sahip sınır hattında kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Fatih Yalçın, bölgede temaslarda bulundu. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın da katıldığı ziyarette, Vali Birol Ekici ile makamında bir güvenlik zirvesi yapıldı. Görüşmede il genelinde yürütülen göçmen kaçakçılığıyla mücadele operasyonları yer aldı. Hudut kapılarındaki mevcut güvenlik uygulamalarının etkinliği ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. - ŞIRNAK