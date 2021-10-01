Şırnak'ta "Sırtımdaki Kütüphane Projesi" ile 10 bininci kitap hediye edildi - Son Dakika

Şırnak'ta "Sırtımdaki Kütüphane Projesi"nde 10 bininci kitap Heştan köyünde 2. sınıf öğrencisine verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, bir grup gönüllü tarafından 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında Heştan Köyü İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte, kampanyayı önemsediklerini, Valilik olarak da "Yol Arkadaşım Kitap Olsun" kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Gönüllülerce toplanan binlerce kitabının merkez, köy ve mezralardaki çocuklara ulaştırıldığını belirten Pehlivan, "Kitap okumak gibi çok önemli bir konuda böyle kampanyaların yapılmasını çok kıymetli buluyoruz. Kampanyaya dahil olup çocuklarımıza kitap vermenin, yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Bu tür çalışmaları sürdürmeyi arzu ettiklerini anlatan Pehlivan, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Mehmet Bilir de 10 bininci öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 6 kişiyle başladıkları projede bu kadar kişiye ulaşacaklarını öngörmediklerini dile getirdi.

Salgın şartlarına rağmen kitap dağıtımını devam ettirdiklerini, bunun için Valilik, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğünden büyük destek aldıklarını aktaran Bilir, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun ki bugün 10 bininci çocuğa ulaştık. Sağ olsun bağışçılarımız projeye büyük destek verdi, onlara müteşekkiriz. Kitapları öğrencilerin yanı sıra ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere bağışladık. Amacımıza ulaşmış olduk. Bu bizim için bir milat oldu. Nice 10 binlere ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak'ta başlayan proje bugün 9 ilde 90 gönüllü ile devam ediyor. Artık bu projemizi 81 ile yaymak istiyoruz."

Daha sonra Vali Pehlivan, 10 bininci kitabı 2. sınıf öğrencisi Arjin Zeybek'e verdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve İl Jandarma Merkez Komutanı Yarbay İsa Çakmak katıldı.