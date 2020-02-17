Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek - Son Dakika

Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek

7 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi, soğuktan etkilenen sahipsiz hayvanları besleyen ailelere yem ve samanın yanı sıra nakdi yardım da sağlıyor.

Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek, System.String[]

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi, soğuktan etkilenen sahipsiz hayvanları besleyen ailelere yem ve samanın yanı sıra nakdi yardım da sağlıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, beldedeki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sahipsiz 448 at ve katır ile 2 bine yakın köpek için çalışma başlattı.

Babat, hayvanların soğuktan donmasının ya da açlıktan ölmelerinin önüne geçmek için ilk etapta 4 kamyon yem ve saman aldı. At ve köpekler için beldede barınak yapılması talimatı veren Babat, hayvanların en az 20'sini bu kış ahırlarında besleyen vatandaşlara da 4 bin lira ücret vereceğini ve yem masraflarını da kendisinin üstleneceğini açıkladı.

Vatandaşlar, hayvanların 45'ini ahırlarında beslemeye başladı, geriye kalan at ve katırların beslenme ihtiyaçlarını da belediyenin karşıladığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Savaş Babat, "Başkan havalar ısınınca başıboş hayvanlar için bir barınak yapacak, bunu da belediye bütçesinden değil, kendi imkanlarıyla karşılıyor" dedi.

Gönüllü olarak bir atı ahırında beslemeye başladığını belirten köylü Hasan Güvercin de, "Gittik baktık, hayvanlar soğukta, karda kışta perişan olmuşlardı. Benim gücüm bir tanesine yetti, aldım ahıra koydum. Keşke ahırımız geniş olsaydı, 10 ata kadar besleyebilseydim." ifadelerini kullandı.

Uludere, Şırnak, Şenoba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:56:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta, sokak hayvanlarını besleyenlere Şenoba Belediyesinden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]