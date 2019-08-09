Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta su samuru görüntülendi
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Şırnak'ta su samuru görüntülendi

1 saat önce

Şırnak'ta su samuru görüntülendi.

Şırnak'ta su samuru görüntülendi, System.String[]
Şırnak'ta su samuru görüntülendi.

Merkeze bağlı İkizce köyündeki dinlenme tesislerine gelen bir vatandaş, Nerduş Çayının kenarındaki su samurunu cep telefonuyla görüntülendi.
İşletme sahibi Bedirhan Osal, zaman zaman su samuru gördüklerini belirterek, "Bir keresinde 6 su samurunu birlikte gördüm." dedi.
İkizce, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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