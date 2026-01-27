Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaralı
27.01.2026 19:12
Cizre-Nusaybin karayolunda meydana gelen kazada iki tır çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Şırnak'ta Cizre-Nusaybin karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 47. kilometresinde bulunan Yukarı Telzip köyü mevkiinde meydana geldi. Cizre istikametinden Nusaybin istikametine gitmekte olan 63 VD 767 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip seyir halinde olan 33 AYC 686 plakalı tıra yandan çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 63 VD 767 plakalı tır, hurdaya dönerken iki araç sürücüsü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırda bulunan gıda maddeleri çevreye saçıldı. Kaza nedeni ile uluslararası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken jandarma ve trafik ekipleri muhtemel kazalara karşı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Şırnak, Ulaşım, Son Dakika

3. Sayfa Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaralı

Şırnak'ta Tır Kazası: 2 Yaralı
