Şırnak'ta tünelde can pazarı: Zincirleme kazada 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şırnak'ta tünelde can pazarı: Zincirleme kazada 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak\'ta tünelde can pazarı: Zincirleme kazada 1 ölü, 8 yaralı
18.01.2026 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolu Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana geldi. M.E. (23) yönetimindeki 35 ZZ 663 plakalı araç ile A.P. (45) idaresindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyarmak isteyen M.Y. (19) yolda durduğu sırada B.B. (38) yönetimindeki 06 DNM 024 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı. 35 ZZ 663 plakalı araçta bulunan B.A. (19), D.O. (23) ve M.O. (23) ile 25 ADE 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.P. (33) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından yaralılar kendi imkanlarıyla araçlardan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Feyruz Yargı (46) kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 8 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın buzlanma nedeniyle görüş ve yol şartlarının olumsuz olduğu tünel içerisinde meydana geldiği öğrenilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güvenlik Korucusu, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şırnak'ta tünelde can pazarı: Zincirleme kazada 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:29:00. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta tünelde can pazarı: Zincirleme kazada 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.