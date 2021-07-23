Bazamir Deresi kurudu - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayarak Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi yaşanan kuraklık nedeni ile kurudu.

Kaynağı Cudi Dağı'nın Derebaşı bölgesi olan, Esenli ve Yeniköy'den geçerek 20 kilometrenin sonunda Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi'nde sıcaklık ve yağış yetersizliği etkisini gösterdi.

Derenin kuruması canlıları da olumsuz etkiledi. Kuruyan deredeki birçok balığın da öldüğü, yengeçlerin de yaşam mücadelesi verdiği görüldü.

Yöredeki vatandaşlardan Metin Baykara, gazetecilere, bu derenin son olarak 30 yıl önce kuruduğuna tanık olunduğunu belirterek bu yıl da sıcaklığın yüksek olması, yağış azlığı nedeniyle derenin kuruduğunu söyledi. Birkaç yıl önce deredeki su seviyesinin çok yüksek olduğuna işaret eden Baykara, "Şimdi kupkuru. Balıkların hepsi ölmüş. Hayvanlar susuzluktan ölmüş." dedi.