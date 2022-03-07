Sırtındaki bebeğiyle okuma yazma öğreniyor - Son Dakika

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan Emine Kaçar, sırtında 7 aylık bebeği ile katıldığı kursta okuma yazma öğreniyor.

Çeşitli nedenlerle okuma yazma öğrenemeyen, okula gidemeyen 18-60 yaş arası kadınlar, 3 ay boyunca Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kursta eğitim görüyor.

"Okumanın yaşı yoktur" yazılı "Güçlü kadınlar" adlı sınıfta eğitim gören, farklı hikayeleri bulunan kadınlar arasında 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Emine Kaçar da yer alıyor.

1. ve 2. kademede 40 kadının eğitim gördüğü kursa, sırtına bağladığı Eslem adlı bebeğiyle katılan Kaçar, okur yazar olma konusunda gösterdiği azmi ile takdir görüyor.

Eğitim öğretim ortamı ile erken tanışan, sınıfın maskotu haline gelen Eslem ile kursta annesinin yanı sıra kimi zaman kursiyerler zaman zaman da eğitmen Azize Çekmek yakından ilgileniyor.

"Bebeğim yanımda olduğun için aklım onda kalmıyor"

Emine Kaçar, AA muhabirine, okuma yazma bilmediğini, komşuları sayesinde haberdar olduğu kursa kayıt yaptırdığını söyledi.

Kursa geldikten sonra birçok şeyi öğrendiğini belirten Kaçar, "Okuma yazmayı öğrendikten sonra çocuklarıma da yardımcı olabiliyorum. Bebeğimi her gün sırtımda taşıyorum ve gelip okuma yazma öğreniyorum. Kursa geldiğim için mutluyum, güzel gidiyor." dedi.

"Bebeğim yanımda olduğun için aklım onda kalmıyor." diyen Kaçar, kursiyer arkadaşlarının da ders sırasında bebekle ilgilendiğini ve kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

"Onun sayesinde dersler çok eğlenceli geçiyor"

Kursiyerlerden Gülcan Dayanan (37), kursun vazgeçilmez isimlerinden birinin Eslem bebek olduğunu belirterek, "Onun sayesinde dersler çok eğlenceli geçiyor. Onunla oyun oynuyor, keyifli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Selamet Yılmaz (36) da sınıfa geldiklerinde gözlerinin ilk başta Eslem'i aradığını anlattı.

"Bir yandan ders işlerken bir yandan da Eslem sayesinde gülüyor, eğleniyor, mutlu oluyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, kursun Eslem bebek sayesinde daha eğlenceli olduğunu kaydetti.

"Okuma yazma kursuna herkesi bekliyoruz"

Eğitmen Azize Çekmek, kursa katılan kadınların çok azimli olduğunu söyledi.

"Okuma yazma bilmediği için normal hayatta çekingen davranan öğrencilerimiz vardı. Bu durum kursa gelmelerinin ardından değişti." diyen Çekmek, okumanın yaşının olmadığını vurguladı.

Çekmek, kursiyerlerden Emine Kaçar'ın da bebeğiyle kursa geldiğine dikkati çekerek, "Eslem bebek annesinin sırtında kursa geliyor. Bebeği görünce seviniyor, mutlu oluyoruz." dedi.

"Okuma yazma ile hayatın nasıl daha kolaylaştığını fark edecekler"

ADEM İl Koordinatörü Nurten Temiz, merkezde meslek edindirme kurslarının yanı sıra okuma yazma kurslarına da büyük önem verdiklerini belirtti.

Emine Kaçar gibi her kursiyerin farklı bir hikayesi olduğuna işaret eden Temiz, "Bu hikayeleri dinlemekten asla sıkılmazsınız. Emine Kaçar'ın kızı Eslem ile kursa gelip okuma azmini gördükçe burada daha yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Temiz, kurslarda sadece okuma yazma öğretmeyi amaçlamadıklarını, devamında kursiyerleri bilgisayar, kuaförlük, dikiş, el sanatları gibi diğer mesleki kurslara da yönlendireceklerini aktardı.

Kurslara katılan kadınların ayakları üzerinde durabildiğine dikkati çeken Temiz, şunları kaydetti:

"Kurslarımıza genelde orta yaşlı ve hiç okula gidemeyen kadınlarımız katılıyor. Kursiyerlerimiz kurs sonunda çocukların derslerine yardım edebilecek, hastaneye giderken hangi doktora gitmesi gerektiğini öğrenecek, şehir içinde hangi otobüse binmesi gerektiğini bilecek. Kursiyerlerimiz okuma yazma ile hayatın nasıl daha kolaylaştığını fark edecekler."

Temiz, kadınları merkeze beklediklerini anlatarak, herkese uygun kursların bulunduğunu kaydetti.