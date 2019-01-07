Sis Bulutu Görenleri Etkiledi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Dalakderesi köyünün üst kısmındaki dağların arasında oluşan sis bulutu, görenlerin büyük ilgisini çekti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Dalakderesi köyünün üst kısmındaki dağların arasında oluşan sis bulutu, görenlerin büyük ilgisini çekti. Kartpostallık manzaraların oluştuğu bölgede vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.



Mersin'de bir süredir devam eden yağmurlu ve karlı hava, hafta sonu da etkili oldu. Kent merkezinde yağmur yağarken, üst bölgede de kar etkili oldu. Mersinli vatandaşlar da özellikle hafta sonunu yaylalarda geçirdi. Yaylalara çıkan yol güzergahında bulunan Dalakderesi köyünün üst kısmındaki dağların arasında oluşan sis bulutu ise görenlerin büyük ilgisini çekti. Sis bulutunu gören vatandaşlar yolun kenarına araçlarını çekerek oluşan manzarayı fotoğraflarken, birçok vatandaş ise ilk kez karşılaştıkları durumu uzun süre izledi. İlk kez sis bulutunu görüp fotoğraflayan vatandaş Mehmet Balta, "İlk defa görüyorum. Gerçekten mükemmel, olağanüstü bir doğa olayı. Daha önce hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum. Aslında Mersin'de doğdum, buralıyım. Yaylaya da sürekli çıkıyorum ama ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gerçekten çok güzel bir manzara. Biz de bunun fotoğrafını çekmek istedik ve çektik" dedi.



Yaylalarda kar yoğunluğu



Kent merkezine kar yağmayan Mersin'de yaylalara yoğun kar yağışı yağdı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar özellikle pazar gününü yaylalarda geçirdi. Toroslar'da Arslanköy, Ayvagediği, Gözne, Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı'nda yoğunluk yaşanırken, çoğu ilk kez kar gören vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Özellikle çocuklar birbirleriyle kar topu savaşı yaparken, bazı vatandaşlar da poşetlerle kaymaya çalıştı. - MERSİN

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