Sisi ve Boulos Sudan'ı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sisi ve Boulos Sudan'ı Görüştü

14.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD'li Massad Boulos ile Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de Boulos ile bir araya geldi.

Görüşmede başta Sudan'da yaşanan son gelişmeler olmak üzere ortak öneme sahip bölgesel konular ele alındı.

Sisi, Mısır'ın Sudan'da istikrar ve güvenliği sağlayıcı tüm uluslararası ve bölgesel çabaları desteklediğini vurguladı.

Sudan'ın güvenliğine ve istikrarına zarar verecek her türlü çabanın karşısında olduklarını dile getiren Sisi, kardeş iki ülke arasındaki doğal ulusal güvenlik bağından dolayı Mısır'ın buna asla izin vermeyeceğini ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezlerini kontrol ederken, Sudan ordusu güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, Ekim 2025'te şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Sudan, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi ve Boulos Sudan'ı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:49:49. #7.11#
SON DAKİKA: Sisi ve Boulos Sudan'ı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.