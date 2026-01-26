Karayolları 43. Şube Şefliği, sisin etkili olduğu Beypazarı-Nallıhan arasında sürücülere uyarıda bulundu.
Yetkililer, D-140 kontra kesim nolu karayolunda meydana gelen sis dolayısıyla görüş mesafesinin azaldığını belirtti.
Beypazarı-Nallıhan karayolunda yoğun sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Son Dakika › Güncel › Sisin Etkisi: Beypazarı-Nallıhan Uyarısı - Son Dakika
