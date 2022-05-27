Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının "polis

Şişli'deki sabah 07.00 sıralarında Fulya Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki daireden iddiaya göre silah sesleri yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Ö.A (29) isimli genç kız ile Y.S.B (34) ve B.V (27) isimli şahısları ölü buldu.

ALTINDAN ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ ÇIKTI

Yapılan ilk incelemelere göre Y.S.B isimli saldırgan, önce eski sevgilisi B.V. isimli genç kızı silahla vurdu. Y.S.B ardından eski kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı iddia edilen Ö.A.'yı vurup intihar etti. B.V. ile Ö.A olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"POLİS, POLİS" DİYE BAĞIRMIŞ

Nurettin Akkaya isimli emlakçı ise, "Duyduğum kadarıyla saat 07.30 - 08.00 aralarında kadın bağırmış polis polis diye. Ondan sonra silah sesi duyulmuş. Adam herhalde önce kadına sonra kendisine sıkmış. Oturanları tanımıyorum. 30 senedir burada oturuyorum ama hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Üçüncü kişiyi bilmiyorum." dedi.