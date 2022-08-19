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Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Motosiklet, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada - Son Dakika

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