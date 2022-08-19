Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada

19.08.2022 12:55

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi.

Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı Şişli'de otomobilde kilitli kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DARÜLACEZE'DE AŞURE DAĞITILDI CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN DARÜLACEZE'DE AŞURE DAĞITILDI Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu Arabada kilitli kaldı, cam kırılınca da ilk işi sigara yakmak oldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Motosiklet, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadıkları zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de trafikte tek teker motosiklet şov kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement