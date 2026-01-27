Şişli\'de Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de hurdacı tarafından çöp konteynerinde baş, kol ve bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olay, 24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Khokimova'nın sevgilisi D.A.U.T. tarafından Ümraniye'deki evinde öldürüldüğü ve arkadaşı G.A.K.'nin yardımıyla parçaladıktan sonra valize koyup taksiyle Şişli'ye getirdikleri tespit edildi. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi. İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerden D.A.U.T ve G.A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.